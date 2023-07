Visite Vrai / Faux : à la découverte de l’ancienne université d’Orléans Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite Vrai / Faux : à la découverte de l’ancienne université d’Orléans 16 et 17 septembre Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Inscriptions : à l’Office du Tourisme à partir de fin aout et jusqu’au vendredi 15 septembre puis inscriptions à la collégiale le jour-même s’il reste des places.

Partez à la découverte du quartier de l’ancienne université d’Orléans (de la Préfecture à la collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier) en compagnie de deux passionnées du patrimoine. L’une dit vrai, l’autre dit faux. Saurez-vous démêler le vrai du faux ? En arrivant à la collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier, un texte sur le patrimoine vous sera lu par la comédienne Vicky Lourenco.

Visite menée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire de la mairie d’Orléans et la comédienne Vicky Lourenco.

Durée : 45 min. Groupe limité à 25 personnes.

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Place du Cloître Saint-Pierre-le-Puellier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’église telle que nous la connaissons aujourd’hui date du XIIe siècle. Paroisse de l’université du XIXe au XVIIe siècle, elle subit de nombreuses dégradations lors des guerres de religion, puis pendant la révolution française.

En 1906, suite à la loi de séparation des biens de l’Église et de l’État, la ville d’Orléans devient propriétaire du bâtiment. Lourdement endommagée après les bombardements de 1944, elle est désaffectée puis restaurée en 1973-1975 par la ville d’Orléans et devient en 1976 un lieu d’expositions.

Depuis 2013, la Collégiale s’est tournée vers la création contemporaine et accueille trois à quatre expositions organisées en collaboration, notamment, avec des artistes, des centres de création contemporaine ou encore des galeries, alternant des propositions d’artistes régionaux, nationaux ou internationaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Vue des restes des Grandes-Écoles à Orléans, vers 1825, aquarelle de Charles Pensee, Hotel Cabu-Musee d’Histoire et d’Archeologie d’Orléans