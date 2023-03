U.S.B. #5 · Fenêtre(s) sur cours Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

U.S.B. #5 · Fenêtre(s) sur cours Collégiale Saint Pierre le Puellier, 30 mars 2023, Orléans. U.S.B. #5 · Fenêtre(s) sur cours 30 mars – 28 mai Collégiale Saint Pierre le Puellier Entrée libre La Terre se réchauffe. Les fenêtres s’ouvrent. C’est souvent en temps de crise que l’art ouvre de nouvelles fenêtres, comme autant de points de vue sur le monde, nourrissant de petites ou de grandes histoires. Nos fenêtres d’aujourd’hui sont dites “virtuelles”.

Les architectures et les paysages qu’elles dévoilent sont-ils pour autant irréels ? Sont-ils seulement de l’ordre de la fiction, du rêve, comme une projection de nos fantasmes, de nos délires ou de nos angoisses intimes ou sociales ? Ou témoignent-ils de notre manière d’habiter le monde ? Ou encore de la façon dont nous lui donnons forme par nos machines à enregistrer le réel, justement ?

Réalités virtuelles, réalités augmentées, intelligences artificielles, jeux vidéo, métavers, cultures NFT… peuplent l’exposition U.S.B. #5 · Fenêtre(s) sur cours.

Inspirée du film d’Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour (ou Rear Window), l’exposition réunit un ensemble d’artistes, designers et étudiants de l’ÉSAD Orléans s’attachant à observer, par la fenêtre de l’art et du design, les éléments, les limites géographiques et les matières sensibles de ces univers parallèles.

À voir à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier : Charles Ayats – Alain Damasio & Frédéric Deslias, Adrien Bisecco, Lionel Broye, Thibault Brunet, Julien Clauss, Florent Deloison, Harun Farocki, Felix Felix Felix, Dirk Koy, Julien Levesque, Marie Maillard, Lorna Mills, Joe Pease, Matthew Plummer-Fernández, Jeanne Susplugas, Anna Tolkacheva, Urbandrone, Gwenola Wagon & Pierre Cassou-Noguès.

À voir également à la Galerie de l’ÉSAD Orléans : Maxence Alvarez, Hugo Delattre, Maguelone Faivre d’Arcier – Noa Gautheron, Max Kerbaol, Claire Mathieu, Scott Mauger, Lola Mevellec, Yoan Schmitt, Amélie Rodriguez, Suzie Roux.

Et le projet Cybercave. Collégiale Saint Pierre le Puellier Cloître Saint-Pierre le Puellier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00

2023-05-28T14:00:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00 réalité virtuelle réalité augmentée @esadorleans @Matthew Plummer-Fernandez

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Collégiale Saint Pierre le Puellier Adresse Cloître Saint-Pierre le Puellier 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans

Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

U.S.B. #5 · Fenêtre(s) sur cours Collégiale Saint Pierre le Puellier 2023-03-30 was last modified: by U.S.B. #5 · Fenêtre(s) sur cours Collégiale Saint Pierre le Puellier Collégiale Saint Pierre le Puellier 30 mars 2023 Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans orléans

Orléans Loiret