La passion selon Thibhirine – Théâtre lyrique Collégiale Saint-Pierre et Saint-Gaudens Saint-Gaudens, 24 mai 2024, Saint-Gaudens.

La passion selon Thibhirine – Théâtre lyrique Vendredi 24 mai 2024, 20h30 Collégiale Saint-Pierre et Saint-Gaudens 15 € – 10 € – 8 € – 5 €

Loin de l’enquête documentaire, ce spectacle retrace les questionnements des moines trappistes du monastère de Tibhirine assassinés en 1996, pendant la guerre civile en Algérie, depuis leur profession de foi jusqu’à la veille de leur mort. Et montre aussi les relations étroites entre ces moines et la population locale.

Remarquable travail de montage de textes authentiques, écrits par trois des sept moines, qui fournit la matière théâtrale de ce spectacle conçu pour être joué dans des églises.

Le chant sacré de la soprano Valéria Florencio ponctue chaque scène et symbolise la féminité mais le chant oriental sera aussi présent, par la voix du ténor d’origine Libanaise, Joseph Naffah. Il n’est, ici, nullement question d’une proposition prosélyte mais d’une ode à l’espérance et à la tolérance, d’un message à caractère universel avec le désir de susciter le dialogueinterreligieux.

Un moment superbe et hors du temps.

Collégiale Saint-Pierre et Saint-Gaudens Pl. Nationale Jean Jaurès, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:45:00+02:00

François de Terris