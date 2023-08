Concert d’orgue à la collégiale Saint-Piat de Seclin Collégiale Saint Piat Seclin Seclin Catégories d’Évènement: Nord

Concert d'orgue à la collégiale Saint-Piat de Seclin

Samedi 16 septembre, 17h30
Collégiale Saint Piat Seclin

entrée libre

De 17h30 à 18h30

Concert d’orgue sur le thème du baroque, par l’organiste Jean-Claude Clément et la chanteuse mezzo soprano Fara Clément.

Du 17e siècle a nos jours, sous différentes formes musicales (Bach, Daquin, Buxtehude, Durante, Guilmant, Langlais etc).

Collégiale Saint Piat Seclin
place du général de gaulle seclin
Seclin 59113
Nord
Hauts-de-France

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

