Visite du carillon de la collégiale Saint-Piat Collegiale Saint Piat Seclin, 28 octobre 2023, Seclin.

Passionné d’art campanaire, Thomas vous accompagnera à l’ascension des 156 marches pour atteindre les 42 cloches qui abritent le clocher.

Il vous dévoilera le mécanisme du carillon composé d’un clavier de 41 manettes et 20 pédales, sa ritournelle qui fonctionne comme une grosse boîte à musique et bien plus encore.

Pour finir la visite, les dames de bronze se mettront en mouvement pour ravir vos oreilles lors d’un concert de carillon.

ATTENTION : cette visite ne convient pas aux personnes cardiaques, ayant des problèmes de mobilité, étant claustrophobe ou ayant le vertige.

4 créneaux de visites : 10h-11h (10 places) / 11h-12h (10 places) / 14h-15h (10 places) / 15h-16h (10 places)

Tarif : 5€ et gratuit pour les -10 ans (merci de nous appeler s’il y a des enfants parmi les réservations /les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte)

Rendez-vous directement devant la collégiale Saint-Piat, bd. Joseph Hentges Seclin.

Collegiale Saint Piat Place du Général de Gaulle Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:00:00+02:00

Seclin Mélantois Tourisme