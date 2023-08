Exposition à la collégiale Saint-Piat de Seclin Collégiale Saint-Piat Seclin Catégories d’Évènement: Nord

De 14h à 18h, les bénévoles de l’association de sauvegarde de la Collégiale vous accueillent dans ce joyau architectural seclinois.

Exposition sur le thème « À la table du Doyen » des chanoines présentée par le Centre Archéologique de Seclin. Collégiale Saint-Piat 7-9 Bd Joseph Hentgès, 59113 Seclin

