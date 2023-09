Chroniques des mondes incertains – Figures 2,0. Des racines à l’envol Collègiale Saint-Paul Hyères, 16 septembre 2023, Hyères.

Chroniques des mondes incertains – Figures 2,0. Des racines à l’envol 16 et 17 septembre Collègiale Saint-Paul

Un voyage immersif qui vous entraîne dans une plongée au cœur des mythes et des figures. Allongés sur un transat dans la pénombre d’un haut lieu patrimonial, vivez une expérience sensorielle inédite et, comme Alice au pays des merveilles, laissez-vous entraîner par le récit et la musique dans un pays aux étranges contours… Et si, de l’autre côté du miroir, vous vous révéliez vous-mêmes en figure de l’histoire ?

Performance / théâtre / musique par la Cie Artefact-Lab

Ce projet a bénéficié d’un financement de la DRAC PACA dans le cadre de l’Été culturel – Rouvrir le monde.

Collègiale Saint-Paul Collègiale Saint-Paul Place Saint-Paul 83400 Hyères Hyères 83400 Costebelle Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/JEP2023-chroniques-des-mondes-incertains »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Aurore D’Amaya