Concert alto et orgue Collègiale Saint-Paul Clermont-l’Hérault, 17 septembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Concert alto et orgue Dimanche 17 septembre, 18h00 Collègiale Saint-Paul Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 5 € étudiants et chômeurs. 10 € pour les adhérents. 15 € non adhérents. Sur inscription. Informations : www.festival-musiques-et passions.fr

Lisa Cardonnet, altiste soliste, et Othar Chedlivili, organiste, vous proposent un concert exceptionnel pour la Journée du Patrimoine.

Étudiante au conservatoire national supérieur de Lyon, puis à la haute école de Leipzig et de Lausanne, où elle obtient son master en alto, Lisa Cardonnet est cofondatrice du trio à cordes Edera. Elle interprétera en soliste la fameuse Chaconne pour violon seul de Jean-Sébastien Bach.

Othar Chedlivili, titulaire des grandes orgues de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, jouera des chorals de Jean-Sébastien Bach et de Johannes Brahms. Ensemble, ils nous feront entendre des œuvres de Paul Hindemith, Alexandre Glazounov et Max Bruch, dans lesquelles l’orgue se fond avec les suaves et riches mélodies de l’alto et y répond.

Collègiale Saint-Paul 1 place de l’église, 34800 Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie 07 83 58 77 06. http://www.festival-musiques-et-passions.fr [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/nhcI »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 58 77 06 »}] https://urlz.fr/nhcI L’église Saint-Paul, monument historique, offre une magnifique élévation intérieure ainsi que des bas-côtés, une caractéristique rare dans le style gothique méridional. De plus, elle arbore une grande rose en façade. Le grand orgue de la tribune présente des qualités remarquables. Paking de la gare.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:15:00+02:00

