Visite commentée des orgues Collègiale Saint-Paul Clermont-l’Hérault, 17 septembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Visite commentée des orgues Dimanche 17 septembre, 14h00 Collègiale Saint-Paul Gratuit. Sur inscription. Visite commentée des orgues : organisé par groupes de 8 personnes. Durée : 30 minutes. Les visites sont organisées en deux groupes : de 14h à 15h et de 15h à 16h.

Venez découvrir les orgues de l’église Saint-Paul de Clermont-l’Hérault, en compagnie des organistes Michel Levasseur et Pierre Ancian. Organisée en groupes de huit personnes maximum, pour une durée d’une demi-heure, cette visite offre une opportunité unique de voir et d’entendre de près l’instrument, les claviers, le pédalier, les jeux, les innombrables tuyaux et la soufflerie !

Avant ou après votre découverte des orgues, nous vous proposons une visite commentée de l’église Saint-Paul, incluant son histoire, son architecture et les anecdotes liées à ce monument si particulier. Cette visite est animée par Brigitte Saint Pierre, historienne passionnée de Clermont-l’Hérault.

Collègiale Saint-Paul 1 place de l’église, 34800 Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie 07 83 58 77 06. http://www.festival-musiques-et-passions.fr [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/nhdp »}] https://urlz.fr/nhdp L’église Saint-Paul, monument historique, offre une magnifique élévation intérieure ainsi que des bas-côtés, une caractéristique rare dans le style gothique méridional. De plus, elle arbore une grande rose en façade. Le grand orgue de la tribune présente des qualités remarquables. Paking de la gare.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©DR