Construite aux XIe et XIIe siècles, venez découvrir les éléments exceptionnels de cet édifice : son portail sculpté polychrome, ses deux coupoles pyramidales couvrant la nef et le tombeau d’Agnès Sorel, œuvre majeure du XVe siècle.

RDV : Collégiale Saint-Ours, Place Charles VII

Collégiale Saint-Ours Place Charles-VII 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Fondée par les comtes d'Anjou, la collégiale date pour l'essentiel des XIe et XIIe siècles. Elle est exceptionnelle par le mode de couvrement de sa nef (deux pyramides octogonales creuses) et par son remarquable portail polychromé des années 1150-1160.

Elle contient deux éléments exceptionnels du XIIe siècle : un portail sculpté polychrome et deux coupoles pyramidales couvrant la nef (en restauration).

Église paroissiale depuis la Révolution, elle abrite le tombeau d’Agnès Sorel, favorite du roi Charles VII.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Ville de Loches