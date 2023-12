Luc Arbogast Collégiale Saint Michel | Lautenbach Lautenbachzell Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Luc Arbogast

Samedi 9 décembre, 20h30
Collégiale Saint Michel | Lautenbach
25,00 €

A travers des chants tirés des légendes médiévales de diverses régions de France, des cantiques de la nativité, des traditions chantées et des chants de colportage, Luc Arbogast exprimera de sa voix de contre-ténor un « songe d'une nuit d'hiver ».

Luc Arbogast est né d'un père militaire originaire de Strasbourg, et d'une mère infirmière allemande. Il passe son enfance à proximité de La Rochelle.

Il a également le secret de nombreux morceaux chantés traditionnels, réarrangés par ses soins ou composés par lui, tel un branle double mélancolique chanté en français, qui aborde la mélancolie de l'enfance perdue par un texte plus contemporain, ainsi que des chants inspirés de scènes du quotidien de la vie du Moyen Âge au début du XXe siècle : chants de quête, chants crépusculaires, amour courtois, deuil, mariages.

Collégiale Saint Michel | Lautenbach
49 Rue de la Lauch, 68610 Lautenbach
Lautenbachzell

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

