Indre-et-Loire Découverte du massif occidental Collégiale Saint-Mexme Chinon, 16 septembre 2023, Chinon. Découverte du massif occidental 16 et 17 septembre Collégiale Saint-Mexme Découverte de la partie occidentale de la collégiale, sculpture du XIe siècle, fresques XIIe-XVe siècle, vitraux contemporains. Collégiale Saint-Mexme Place Saint-Mexme 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 La collégiale Saint-Mexme était le plus important édifice religieux de Chinon. En partie ruinée après la Révolution, elle échappe à la destruction grâce à sa réutilisation en école. Après 20 ans de travaux de restauration, la collégiale est devenue un centre culturel. La nef de l’an 1000 contient un petit théâtre en bois qui accueille de nombreux spectacles à la saison estivale. Le narthex conserve des peintures murales des XIIe, XIIIe et XVe siècles. Les vitraux d’après Olivier Debré, aux formes épurées, ouvrent depuis l’intérieur de la collégiale des perspectives inédites sur le paysage. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

