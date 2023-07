Via Antika Collégiale Saint-Mexme Chinon, 19 juillet 2023, Chinon.

Via Antika Mercredi 19 juillet, 20h30 Collégiale Saint-Mexme Tarifs : 15 €, 12€, 6€, gratuit jusqu’à 12 ans, PASS : 39€, 24€ pour 3 concerts au choix sur toute la saison, billetterie en ligne (voir outils d’inscriptions)

Luc Arbogast est un artiste unique, authentique avec une voix incomparable… Un troubadour des temps modernes ! En 2013, après plus de 20 ans de spectacles dans les rues et dans le réseau traditionnel médiéviste et renaissance, il entre dans la lumière des médias avec sa participation à « The Voice ». Universal repère rapidement le phénomène et le propulse aux yeux et oreilles du grand public… Les disques d’or et de platine s’enchainent…

Il arrive seul avec ce qu’il a de plus cher, ses instruments, sa voix exceptionnelle, son désir de faire voyager et partager sa musique ici et dans le monde… La dimension qu’il donne à son projet trouve ses racines profondes dans l’histoire, les textes savants et les mélodies ancestrales qu’il tourne vers le monde actuel avec une authenticité rare qui lui permet de devenir un véritable ambassadeur d’un lieu, d’une ville, d’un festival.

La collégiale Saint-Mexme était le plus important édifice religieux de Chinon. En partie ruinée après la Révolution, elle échappe à la destruction grâce à sa réutilisation en école. Après 20 ans de travaux de restauration, la collégiale est devenue un centre culturel. La nef de l'an 1000 contient un petit théâtre en bois qui accueille de nombreux spectacles à la saison estivale. Le narthex conserve des peintures murales des XIIe, XIIIe et XVe siècles. Les vitraux d'après Olivier Debré, aux formes épurées, ouvrent depuis l'intérieur de la collégiale des perspectives inédites sur le paysage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T20:30:00+02:00 – 2023-07-19T22:30:00+02:00

©MusiquesEtPatrimoine