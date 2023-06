Collégiale Saint-Médard, Saugues (43) collégiale Saint Médard Saugues Saugues Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saugues Collégiale Saint-Médard, Saugues (43) collégiale Saint Médard Saugues, 30 juin 2023, Saugues. Collégiale Saint-Médard, Saugues (43) Vendredi 30 juin, 20h30 collégiale Saint Médard Entrée libre, libre participation aux frais Au sein de cette belle collégiale classée aux Monuments Historiques en 1840, vous êtes invités à assister à un concert de musique sacrée dirigé par Pierre Kaeppelin et accompagné à l’orgue par Loïc Engelvin. Se produiront :

Le choeur Cathédrale-Collège du Puy-en-Velay

Le choeur polyphonique de Langeac

Le choeur liturgique de la collégiale Saint-Médard de Saugues collégiale Saint Médard Place François Fabre, 43170 Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 77 82 42 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:00:00+02:00

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:00:00+02:00 chants polyphonie Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saugues Autres Lieu collégiale Saint Médard Adresse Place François Fabre, 43170 Saugues Ville Saugues Departement Haute-Loire Lieu Ville collégiale Saint Médard Saugues

collégiale Saint Médard Saugues Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saugues/

Collégiale Saint-Médard, Saugues (43) collégiale Saint Médard Saugues 2023-06-30 was last modified: by Collégiale Saint-Médard, Saugues (43) collégiale Saint Médard Saugues collégiale Saint Médard Saugues 30 juin 2023