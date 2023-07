Balade guidée en calèche Collégiale Saint-Martin et ses cryptes Le Grouzeau, 17 septembre 2023, Le Grouzeau.

Balade guidée en calèche Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h30, 15h30, 16h30 Collégiale Saint-Martin et ses cryptes

Découverte guidée de la ville de Léré en calèche.

Collégiale Saint-Martin et ses cryptes Place du Chanoine-Roche, 18240 Léré Le Grouzeau 18240 Cher Centre-Val de Loire 02 48 72 59 29 http://www.lere.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 55 31 28 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme.lere@orange.fr »}] Collégiale du XIIe siècle et cryptes des IXe et XIe siècles.

Sa crypte, d’un roman très pur et son oratoire qui servirent à cacher les reliques de saint Martin en certaines périodes troublées de l’histoire, vous ouvrent leurs portes pour une visite accompagnée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Amélie Dermaut