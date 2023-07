Visite guidée Collégiale Saint-Martin et ses cryptes Le Grouzeau Catégories d’Évènement: Cher

Le Grouzeau Visite guidée Collégiale Saint-Martin et ses cryptes Le Grouzeau, 16 septembre 2023, Le Grouzeau. Visite guidée 16 et 17 septembre Collégiale Saint-Martin et ses cryptes Départ de visite : devant le Point d’animation touristique, place du Chanoine Roche Découvrez la collégiale Saint-Martin et sa crypte du XIème siècle. Collégiale Saint-Martin et ses cryptes Place du Chanoine-Roche, 18240 Léré Le Grouzeau 18240 Cher Centre-Val de Loire 02 48 72 59 29 http://www.lere.fr Collégiale du XIIe siècle et cryptes des IXe et XIe siècles.

Sa crypte, d’un roman très pur et son oratoire qui servirent à cacher les reliques de saint Martin en certaines périodes troublées de l’histoire, vous ouvrent leurs portes pour une visite accompagnée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:15:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00 Amélie Dermaut Détails Catégories d’Évènement: Cher, Le Grouzeau Autres Lieu Collégiale Saint-Martin et ses cryptes Adresse Place du Chanoine-Roche, 18240 Léré Ville Le Grouzeau Departement Cher Lieu Ville Collégiale Saint-Martin et ses cryptes Le Grouzeau

Collégiale Saint-Martin et ses cryptes Le Grouzeau Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le grouzeau/