LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE – OLIVIER DEKEISTER – FABIEN CHOURAKI Collégiale Saint Martin de la Canourgue La Canourgue, 9 août 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Les concerts de l’heure d’orgue son de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 09 août 2022: Olivier DEKEISTER (organiste titulaire de Saint Lambert de Vaugirard à….

2023-08-09 fin : 2023-08-09 19:00:00. EUR.

Collégiale Saint Martin de la Canourgue

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



The organ hour concerts are back in La Canourgue, at the collegiate church of Saint Martin from 6pm to 7pm, free admission.

On the program for Wednesday 09 August 2022: Olivier DEKEISTER (titular organist of Saint Lambert de Vaugirard in…

Vuelven los conciertos de la hora de órgano en La Canourgue, en la colegiata de San Martín, de 18:00 a 19:00 horas, entrada gratuita.

En el programa del miércoles 09 de agosto de 2022: Olivier DEKEISTER (organista titular de Saint Lambert de Vaugirard en…

Die Konzerte der heure d’orgue son kehren nach La Canourgue zurück. Treffpunkt ist die Stiftskirche Saint Martin von 18 bis 19 Uhr, Teilnahme frei.

Auf dem Programm stehen am Mittwoch, den 09. August 2022: Olivier DEKEISTER (Titularorganist von Saint Lambert de Vaugirard in…

