Venez assister à un concert d'orgue samedi 16 septembre, de 18h à 19h30, à la collégiale Saint-Martin de Clamecy. Florent Gallière, titulaire du grand orgue de la cathédrale du Puy-en-Velay, interprétera des œuvres de Louis James Alfred Lefébure-Wély, Robert Schumann, Franz Liszt, Gabriel Fauré et Louis Vierne.

Collégiale Saint-Martin
Place du 19 août, 58500 Clamecy

La collégiale Saint-Martin, édifiée du XIIe au XVIe siècle, est un véritable joyau de l'art gothique bourguignon. Classée au titre des Monuments historique depuis 1840, elle a fait l'objet d'importants travaux de restauration qui ont permis de mettre à jour des décors peints du XIVe siècle.

