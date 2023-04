Concert 160 ans Collegiale Saint Martin CHABLIS Catégorie d’Évènement: Chablis

Concert 160 ans Collegiale Saint Martin, 14 mai 2023, CHABLIS. Concert 160 ans Dimanche 14 mai, 16h00 Collegiale Saint Martin 160ème anniversaire de la société Musicale les Enfants de Chablis avec le CONCERT IMPROMPTU, célèbre quintette à vent internationalement connu. Les Enfants de Chablis accompagneront le Quintette dans une pièce spécialement écrite pour Quintette à vent et Harmonie. UN VRAI RÉGAL, A VOIR ET A ENTENDRE !!! Tarifs :

-15 €

-12 € élèves école de musique

-GRATUIT : P.M.R. et moins de 10 ans Collegiale Saint Martin 2 Place du Regain , 89800 CHABLIS CHABLIS [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/160eme-anniversaire-le-concert-impromptu-et-lharmonie-les-enfants-de-chablis&src=agenda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T16:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:30:00+02:00

