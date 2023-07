Concert proposé par l’ « Ensemble Vocal de Brive » Collégiale Saint-Martin Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Concert proposé par l’ « Ensemble Vocal de Brive » Collégiale Saint-Martin Brive-la-Gaillarde, 17 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Concert proposé par l’ « Ensemble Vocal de Brive » Dimanche 17 septembre, 18h00 Collégiale Saint-Martin Gratuit. Entrée libre. Depuis sa création en 1965, l’« Ensemble Vocal de Brive » s’est donné pour mission de partager avec le public les richesses du patrimoine choral. Il a su s’inscrire dans le paysage culturel de Brive et de sa région en abordant un répertoire varié et de qualité, notamment autour du répertoire d’oratorio. La musique sacrée est l’essence même du chœur mais depuis peu, des œuvres profanes se sont invitées dans le répertoire.

Venez participer à un concert proposé par l’« Ensemble Vocal de Brive » à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Collégiale Saint-Martin Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 Dédiée à Saint-Martin de Brive, lapidé sur l’emplacement de cette église. Cet édifice, classé au titre des Monuments historiques, depuis 1862, a été qualifié par l’architecte Viollet-le-Duc « d’édifice remarquable » et « d’église fort curieuse ». La collégiale, qui a résisté au temps, structure aujourd’hui la place dont elle est le centre et préside à l’activité de la ville qui s’est progressivement étendue autour d’elle depuis 1180. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 ©Brive Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Collégiale Saint-Martin Adresse Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Collégiale Saint-Martin Brive-la-Gaillarde

Collégiale Saint-Martin Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/