Corrèze Visites commentées de l’église à Brive Collégiale Saint-Martin Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Visites commentées de l’église à Brive 16 et 17 septembre Collégiale Saint-Martin Gratuit. Entrée libre. Cette collégiale est dédiée à saint Martin, un des trois saints protecteurs de la ville. Elle fut reconstruite dès le XIIe siècle, en forme de croix latine, au dessus de vestiges du Ve siècle. De cette période medievale subsistent le transept, la coupole octogonale sur pendentifs, une partie du chevet ainsi qu’un ensemble exceptionnel de chapiteaux historiés dans le chœur. Le clocher est de style néo-roman limousin et culmine à 60 mètres de hauteur. Dans la crypte sont visibles les vestiges de la précédente basilique du Ve siècle, mis à jour en 1986 et 1987.

Venez participer à une visite commentée par l’accueil de l’édifice. Collégiale Saint-Martin Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 Dédiée à Saint-Martin de Brive, lapidé sur l’emplacement de cette église. Cet édifice, classé au titre des Monuments historiques, depuis 1862, a été qualifié par l’architecte Viollet-le-Duc « d’édifice remarquable » et « d’église fort curieuse ». La collégiale, qui a résisté au temps, structure aujourd’hui la place dont elle est le centre et préside à l’activité de la ville qui s’est progressivement étendue autour d’elle depuis 1180. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

