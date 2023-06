À contre-emploi: Art urbain & Patrimoine Collégiale Saint-Martin Angers, 16 septembre 2023, Angers.

16 sept. – 31 déc. 2023

La Collégiale Saint-Martin casse les codes en invitant des artistes de Street Art – art de l’instantané et de l’interdit – à se « confronter » à son passé millénaire.

Pour ce nouveau défi, la Collégiale s’est rapprochée de la directrice artistique angevine Doris Koffi, fondatrice d’Art Project Partner et curatrice de l’exposition.

Le choix des dix-sept artistes français retenus a été réalisé de façon à faire découvrir un aspect, une période ou une discipline bien précise de l’art urbain : graffitis, stickers, dessins, peintures, pochoirs, trompe-l’œil, installations, sculptures, vidéos…

La rencontre entre Street Art et patrimoine historique, entre art éphémère et mémoire collective, promet d’être détonante ! En faisant rentrer la culture de la rue dans la Collégiale, le site révèle ainsi toutes ses couleurs et affirme sa volonté de réunir toutes les générations.

Inaugurée pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette exposition inédite lors de visites flash et d’animations, dès le parvis du monument.

Collégiale Saint-Martin 23 rue Saint Martin, Angers, 49100 Angers 49051 Maine-et-Loire Pays de la Loire http://www.collegiale-saint-martin.fr Édifice carolingien majeur, chœur gothique angevin, peintures du Moyen Âge, 15 siècles d’histoire dévoilés dans la collégiale Saint-Martin, à l’issue de près de vingt ans de travaux. L’archéologie a permis de révéler l’existence d’églises mérovingiennes.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

(c)Bertrand Béchard