Concert des Estivales d’Artenetra Collégiale Saint-Marc-la-Lande, 23 juillet 2023, Saint-Marc-la-Lande.

Saint-Marc-la-Lande,Deux-Sèvres

Collégiale

17h 15€, gratuit pour les moins de 12 ans

Concert présenté dans le cadre des Estivales d’ArtenetrA :

« Impressions françaises » par Michel Supéra saxophones et Éric

Comère accordéon. Renseignements : 05 49 63 43 31 ou www.maison-patrimoine.fr.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Collégiale

Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Collegiate church

5:15 pm, free for children under 12

Concert presented as part of ArtenetrA?s Estivales program:

« Impressions françaises » by Michel Supéra saxophones and Éric

Comère accordion. Information: 05 49 63 43 31 or www.maison-patrimoine.fr

Colegiata

17.15 h, gratis para menores de 12 años

Concierto presentado en el marco de los Estivales d’ArtenetrA :

« Impresiones francesas » a cargo de Michel Supéra al saxofón y Éric

Comère al acordeón. Información: 05 49 63 43 31 o www.maison-patrimoine.fr

Stiftskirche

17h 15?, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Konzert im Rahmen der Estivales d’ArtenetrA (Sommerkonzerte):

« Französische Impressionen » von Michel Supéra Saxophone und Éric

Comère Akkordeon. Informationen: 05 49 63 43 31 oder www.maison-patrimoine.fr

