Concert : Haendel, Haydn, Porpora Collégiale Saint-Laurent Salon-de-Provence, 15 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Venez assister a un Concert du Choeur Darius Milhaud de Aix en Provence, avec soliste et orgue, autour d’œuvres de GF Haendel ( The Ways of Zion do Mourn ), Joseph Haydn ( Missa brevis de Sanct Joannis de Deo ) et de Nicola Porpora (Confitebor).

2023-10-15 16:00:00 fin : 2023-10-15 17:30:00. EUR.

Collégiale Saint-Laurent Rue Maréchal Joffre

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Attend a Concert by the Choeur Darius Milhaud de Aix en Provence, with soloist and organ, featuring works by GF Haendel ( The Ways of Zion do Mourn ), Joseph Haydn ( Missa brevis de Sanct Joannis de Deo ) and Nicola Porpora (Confitebor)

Asista a un concierto del Choeur Darius Milhaud de Aix en Provence, con solista y órgano, con obras de GF Haendel ( The Ways of Zion do Mourn ), Joseph Haydn ( Missa brevis de Sanct Joannis de Deo ) y Nicola Porpora (Confitebor)

Kommen Sie zu einem Konzert des Choeur Darius Milhaud aus Aix en Provence, mit Solist und Orgel, mit Werken von GF Händel ( The Ways of Zion do Mourn ), Joseph Haydn ( Missa brevis de Sanct Joannis de Deo ) und Nicola Porpora (Confitebor)

