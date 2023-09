Visite libre de la collégiale à Pézenas Collégiale Saint-Jean Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Pézenas Visite libre de la collégiale à Pézenas Collégiale Saint-Jean Pézenas, 16 septembre 2023, Pézenas. Visite libre de la collégiale à Pézenas 16 et 17 septembre Collégiale Saint-Jean Gratuit. Entrée libre. Profitez de l’ouverture exceptionelle de la collégiale Saint-Jean, et participez à une visite du musée-trésor de la collégiale Saint-Jean où vous découvrirez des œuvres d’art religieux populaire et art liturgique. Collégiale Saint-Jean Rue des chevaliers de Saint-Jean, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie En 1733, la chute du clocher entraîne la reconstruction totale de l’édifice. Le bâtiment initial (l’église romane fortifiée élevée par les Templiers) avait accueilli en 1314 le culte paroissial autrefois hors les murs. En 1746, Jean-Baptiste Franque, célèbre architecte avignonnais, achève les travaux sur un projet inspiré du montpelliérain Jean Giral. Elle contient des orgues de L’Épine, transformées en 1852 par Aristide Cavaillé-Coll, restaurées par Daniel Birouste. Elle possède également un trésor, composé d’objets provenant des églises de la ville. Parking place du 14 juillet à 80 m. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

