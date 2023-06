Festival La Chaise Dieu: Polyphonies anglaises collégiale Saint Georges Saint-Paulien, 21 août 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

Dans la grande tradition anglaise du choeur a cappella, les Gesualdo Six, ensemble emblématique de cette lignée, nous proposent un voyage allant de l’âge d’or de la polyphonie renaissance à une vision plus contemporaine de la musique pour voix..

2023-08-21 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-21 . EUR.

collégiale Saint Georges place St Georges

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In the great English tradition of the a cappella choir, the Gesualdo Six, an emblematic ensemble of this lineage, take us on a journey from the golden age of Renaissance polyphony to a more contemporary vision of music for voice.

En la gran tradición inglesa del coro a capella, los Seis de Gesualdo, conjunto emblemático de este linaje, nos llevan en un viaje desde la edad de oro de la polifonía renacentista hasta una visión más contemporánea de la música para voz.

In der großen englischen Tradition des A-cappella-Chores präsentieren uns die Gesualdo Six, ein emblematisches Ensemble dieser Linie, eine Reise vom goldenen Zeitalter der Renaissance-Polyphonie bis hin zu einer zeitgenössischen Vision der Musik für Stimmen.

