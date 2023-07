Visite commentée d’une collégiale datant du XIIIe siècle et ses nombreux vitraux médiévaux Collégiale Saint-Florent Niederhaslach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Visite commentée d'une collégiale datant du XIIIe siècle et ses nombreux vitraux médiévaux

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir la collégiale et son histoire lors de visites commentées d'une heure.

Vous pourrez y admirer, entre autres choses, les nombreux vitraux de l’époque médiévale, ou encore les monuments funéraires conservés dans le jardin du cloître. Collégiale Saint-Florent 3 place de l’église, 67280 Niederhaslach Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est 03 88 50 90 29 http://www.niederhaslach.fr La collégiale Saint-Florent, aujourd’hui église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, fut érigée à partir de 1274 sur l’emplacement d’une construction précédente datant du début du VIIe siècle. Cette ancienne construction devait son origine à saint Florent, évêque de Strasbourg et fondateur du monastère bénédictin d’Haslach. Le grand portail de 1310 offre une représentation de l’Annonciation, du Couronnement de la Vierge et de la légende de saint Florent. La collégiale de Niederhaslach possède, après la cathédrale de Strasbourg, le plus grand nombre de vitraux des XIIIe et XIVe siècles de toute l’Alsace. La particularité de ces verrières réside dans l’incroyable intensité lumineuse qu’elles dégagent, notamment la rosace de la façade occidentale, datée de 1325. Les stalles en chêne ouvragé datent du XVIIe et de la fin du XVIIIe siècle. Dans l’ancien cimetière collégial se trouvent des monuments du XIVe au XVIIIe siècle, ainsi qu’un bas-relief du Christ sur le Mont des Oliviers de 1492. Le bâtiment est classé au titre des Monuments historiques en 1846. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

