Découvrez un sépulcre du XVIème siècle Collegiale Saint-Etienne Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel Découvrez un sépulcre du XVIème siècle Collegiale Saint-Etienne Saint-Mihiel, 16 septembre 2023, Saint-Mihiel. Découvrez un sépulcre du XVIème siècle 16 et 17 septembre Collegiale Saint-Etienne Venez découvrir le sépulcre de Ligier Richier, sculpteur de la Renaissance, dont c’est l’oeuvre majeure.

Découvrez aussi les vitraux qu’abrite cette collégiale. Collegiale Saint-Etienne rue du Général Audéoud, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Cet édifice du XVIème siècle, restauré au XIXème siècle, conserve le sépulcre ou « mise au tombeau » réalisé entre 1554 et 1564 par Ligier Richier, et dont le commanditaire est resté inconnu. Ligier Richier est un sculpteur de grande renommée, né vers 1500 à Saint-Mihiel. Ce sépulcre est l’une de ses dernières œuvres. C’est, sans doute, son fils qui l’installa dans l’enfeu ouvrant sur le bas-côté sud de l’église Saint-Etienne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Gaëlle Montel Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Collegiale Saint-Etienne Adresse rue du Général Audéoud, 55300 Saint-Mihiel Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Lieu Ville Collegiale Saint-Etienne Saint-Mihiel

Collegiale Saint-Etienne Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/