Avec Gérald Franzetti, vitrailliste, Sophie Lefort, guide-conférencière et Michel Garat, bibliste et curé de la paroisse, explorez les vitraux de la collégiale. Il sera question de création, de restauration et de vitraux Mauméjan. Mais aussi et surtout, de précieux fragments d’un Arbre de Jessé du 13e siècle… Belle occasion d’en savoir davantage sur un métier d’art éblouissant.

R.-V. : place Pereire, devant l’entrée de l’église.

Collégiale Saint Esprit Place pereire bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

