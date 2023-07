À la recherche du patrimoine perdu. Rallye pédestre. Collégiale Saint-Barthélémy Beauvais, 17 septembre 2023, Beauvais.

Petits et grands partez à la recherche du patrimoine de Beauvais!

Les différentes étapes de ce rallye dans le centre ville de Beauvais vous permetront d’en connaitre plus sur ces édifices rarement ouverts au public.

De nombreux lots sont à gagner.

Le rallye existe en parcours enfant et en parcours adulte.

Collégiale Saint-Barthélémy Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

