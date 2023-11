Concert d’orgue Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère, 25 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les Amis de l’orgue vous feront voyager à travers les oeuvres du répertoire du XVIIIe au XXe siècle, avec des airs traditionnels et certaines improvisations..

2023-12-25 16:00:00 fin : 2023-12-25 . .

Collégiale Saint Barnard Parvis Jean XXIII

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Friends of the Organ will take you on a journey through the repertoire from the 18th to the 20th century, with traditional tunes and some improvisations.

Los Amigos del Órgano harán un recorrido por el repertorio desde el siglo XVIII hasta el XX, con melodías tradicionales y algunas improvisaciones.

Die Orgelfreunde führen Sie durch Werke des Repertoires vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, mit traditionellen Melodien und einigen Improvisationen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Valence Romans Tourisme