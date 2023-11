Concert d’orgue Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère, 5 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Concert d’orgue de Christiane Eboué, organiste du temple de Valence.

Ce concert vous est proposé par l’association « Les amis de l’orgue de la Collégiale Saint-Barnard », dans le cadre de ses « Aubades du marché »..

2023-11-05 11:00:00 fin : 2023-11-05 . .

Collégiale Saint Barnard Parvis Jean XXIII

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organ concert by Christiane Eboué, organist of the Valence temple.

This concert is offered by the association « Les amis de l?orgue de la Collégiale Saint-Barnard », as part of its « Aubades du marché » program.

Concierto de órgano de Christiane Eboué, organista de la iglesia de Valence.

Este concierto es ofrecido por la asociación « Les amis de l’orgue de la Collégiale Saint-Barnard », en el marco de su ciclo « Aubades du marché ».

Orgelkonzert von Christiane Eboué, Organistin des Tempels von Valence.

Dieses Konzert wird Ihnen von der Vereinigung « Les amis de l’orgue de la Collégiale Saint-Barnard » im Rahmen ihrer « Aubades du marché » angeboten.

Mise à jour le 2023-10-30 par Valence Romans Tourisme