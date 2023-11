Rencontre avec le Père Noël Collégiale Saint Aubin Guérande, 23 décembre 2023, Guérande.

Rencontre avec le Père Noël Samedi 23 décembre, 09h00 Collégiale Saint Aubin

Le Père Noël sera présent et distribuera des bonbons aux petits et grands. Il y aura également une « roue de la fortune », qui permettra de faire gagner aux clients présents des bons d’achats de 10 et 20 € à dépenser sur le marché.

Collégiale Saint Aubin Place Saint-Aubin 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T09:00:00+01:00 – 2023-12-23T12:00:00+01:00

Noel by light

Ville de Guérande