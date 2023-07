Concert de Chant Grégorien Collégiale Saint-Aubin Guérande, 24 août 2023, Guérande.

Concert de Chant Grégorien Jeudi 24 août, 16h30 Collégiale Saint-Aubin Entrée: 0

Ce concert marque la fin du stage de chant grégorien organisé dans les locaux du Conservatoire de Musique (Centre Culturel Athanor) du 21 au 24 août 2023.

C’est une sélection de pièces du répertoire grégorien, sur le thème : « Quatre Temps ».

Collégiale Saint-Aubin Place Saint-Aubin 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 53 45 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 30 52 15 »}, {« type »: « email », « value »: « pinot-bernard@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-de-chant-gregorien-guerande.html »}]

2023-08-24T16:30:00+02:00 – 2023-08-24T18:30:00+02:00

