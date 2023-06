Concert la Voix des Orgues Collégiale Saint Aubin Guérande, 18 août 2023, Guérande.

Tous les vendredis de l’été, vous pourrez assister à des concerts dans la collégiale avec la Voix des Orgues. L’occasion de rencontrer de grands interprètes français et internationaux autour de cet instrument emblématique. Précisions à venir.

Collégiale Saint Aubin 6, Place Saint Aubin 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-la-voix-des-orgues-guerande-1-1-1-1-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T21:00:00+02:00 – 2023-08-18T23:00:00+02:00

