Concert 20 ans de la chorale Choeur de Marais Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande Guérande, 15 octobre 2023, Guérande.

Concert 20 ans de la chorale Choeur de Marais Dimanche 15 octobre, 15h00 Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande Entrée libre: 0

Pour célébrer ses 20 ans, la chorale le Choeur de Marais propose un concert à la Collégiale Saint-Aubin.

Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 67 07 98 50 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 47 88 29 30 »}, {« type »: « email », « value »: « choeurdemarais@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.choeurdemarais.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-20-ans-de-la-chorale-choeur-de-marais-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-16T01:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-16T01:00:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS