Loire-Atlantique Concert – Maîtrise du conservatoire de Strasbourg Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande Guérande, 3 juillet 2023, Guérande. Concert – Maîtrise du conservatoire de Strasbourg Lundi 3 juillet, 21h00 Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande Entrée: 0 La Maîtrise de Conservatoire de Strasbourg, forte d’une cinquantaine d’enfants âgés de 6 à 15 ans, fait rayonner l’art du chant choral à Strasbourg, en Alsace mais aussi dans d’autres villes de France. Pour sa première tournée, elle choisit de partir en Loire-Atlantique ! Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande Collégiale Saint-Aubin 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-maitrise-du-conservatoire-de-strasbourg-guerande.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CULTURE FAMILLE

