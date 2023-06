Collégiale Saint-Aignan, Orléans (45) Collégiale Saint-Aignan d’Orléans Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Collégiale Saint-Aignan, Orléans (45)

Mardi 27 juin, 20h30
Collégiale Saint-Aignan d'Orléans
Entrée libre

Deux ensembles vont se succéder dans cette magnifique collégiale : L'École Chantraine qui allie toutes les dimensions humaines à l'expression artistique et un ensemble à cordes Venellissimo qui nous fera virevolter sur des mélodies viennoises. Nous vous attendons nombreux !

Collégiale Saint-Aignan d'Orléans
Rue Neuve Saint-Aignan, Orléans
Orléans 45000 Loiret
Centre-Val de Loire

2023-06-27T20:30:00+02:00 – 2023-06-27T22:30:00+02:00

