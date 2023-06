Fête de la musique à la Collégiale Collégiale Saint-Aignan d’Orléans Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Fête de la musique à la Collégiale Collégiale Saint-Aignan d’Orléans Orléans, 21 juin 2023, Orléans. Fête de la musique à la Collégiale Mercredi 21 juin, 20h30 Collégiale Saint-Aignan d’Orléans Entrée libre Parmi l’ensemble des orgues de l’Orléanais et du Loiret se cache un petit joyau, au cœur de la Collégiale Saint-Aignan d’Orléans. Construit en 1872 par le facteur d’orgue Charles Beaurain, l’orgue qui s’élève en tribune est une fierté pour cette paroisse, tant dans son esthétique néo-gothique que dans la délicatesse de ses sonorités, très romantiques mais suffisamment polyvalentes pour permettre un large éventail d’œuvres de tous âges. S’y produisent, le 21 juin en soirée (donner une heure ??), Robert Repetto, organiste de ST-Jean-le-Blanc, et Paul-Louis Colcomb, organiste de Châteauneuf-sur-Loire et de ST-Benoît-sur-Loire. L’entrée est libre ( ???). Y seront interprétées, entre-autres, des pièces de Bach, Haendel, Fauré, Franck, Litaize, Messiaen, … et bien d’autres ! Venez nombreux, et comme vous êtes ! Collégiale Saint-Aignan d’Orléans Rue Neuve Saint-Aignan, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

