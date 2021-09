Orléans Collegiale Saint Aignan Loiret, Orléans COLLEGIALE SAINT-AIGNAN Collegiale Saint Aignan Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collegiale Saint Aignan

VISITE LIBRE Lieu de pèlerinage dès le 5e siècle en hommage à l’évêque Saint-Aignan qui joua un grand rôle dans la résistance d’Orléans contre Attila, l’église actuelle a été construite sous Louis XI, dans un style gothique flamboyant. Elle présente un très bel ensemble architectural qui abrite les reliques du saint. A voir également : tableau du siège, maquette de l’église réalisée au 19e siècle, grand orgue et orgue de chœur, baptistère où fut baptisé Charles Péguy. Visite libre avec Panneaux explicatifs. **Dans le cadre du contexte sanitaire, la jauge d’accueil du public est susceptible d’être limitée** VISITE LIBRE Collegiale Saint Aignan 4500 Orléans Orléans Loiret

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Collegiale Saint Aignan Adresse 4500 Orléans Ville Orléans