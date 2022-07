Visitez une Collégiale aveyronnaise Collégiale Notre-Dame Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Gratuit.

Découvrez la Collégiale Notre-Dame et son clocher dans lequel est conservé un exceptionnel carillon. Collégiale Notre-Dame Place Notre-Dame, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie Présence de parkings

05 65 45 21 27 http://sites.google.com/view/paroisses-du-villefranchois Commencée en 1260, sa construction se prolongea pendant près de trois siècles. L’édifice, qui associe des éléments architecturaux de style gothique rayonnant, méridional et flamboyant, abrite de remarquables stalles historiées et des vitraux du XVe siècle. La visite vous permettra d’accéder au clocher dans lequel est conservé un exceptionnel carillon. Découvrez la Collégiale Notre-Dame et son clocher dans lequel est conservé un exceptionnel carillon. Commencé en 1260, quelques années après le fondation de la Bastide, le chantier s’achève à la fin du XVe siècle par la construction du clocher. N’hésitez pas à découvrir cet édifice unique et profitez d’une vue imprenable sur la bastide.

