Villefranche-de-Rouergue Collégiale Notre-Dame Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Collégiale Notre-Dame – Villefranche-de-Rouergue (12) Collégiale Notre-Dame Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

Collégiale Notre-Dame – Villefranche-de-Rouergue (12) Collégiale Notre-Dame, 27 juin 2021-27 juin 2021, Villefranche-de-Rouergue. Collégiale Notre-Dame – Villefranche-de-Rouergue (12)

Collégiale Notre-Dame, le dimanche 27 juin à 20:00 Entrée libre et gratuite

Animation musicale : Orgue, flûte, chants. Film sur les vitraux de la collégiale. Poèmes et prières. Collégiale Notre-Dame Place Notre-Dame, 12200 Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T20:00:00 2021-06-27T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Étiquettes évènement : Autres Lieu Collégiale Notre-Dame Adresse Place Notre-Dame, 12200 Villefranche de Rouergue Ville Villefranche-de-Rouergue lieuville Collégiale Notre-Dame Villefranche-de-Rouergue