Grands choeurs sacrés d’opéra – Va Pensiero Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu Catégories d’Évènement: EU

Seine-Maritime Grands choeurs sacrés d’opéra – Va Pensiero Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu, 8 octobre 2023, Eu. Eu,Seine-Maritime Ensemble vocal de Dieppe, direction Frédéric Rouillon.

Marie Gautrot (mezzo), Sébastien Droy (ténor), Caroline Dubost (piano). Billeterie : Encre Marine (Eu) – Maison de la presse (Eu) – Espace culturel Leclerc (Etalondes)

Billeterie en ligne : www.ensemblevocaldedieppe.fr.

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Place Guillaume le Conquérant

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Ensemble vocal de Dieppe, conducted by Frédéric Rouillon.

Marie Gautrot (mezzo), Sébastien Droy (tenor), Caroline Dubost (piano). Tickets at: Encre Marine (Eu) – Maison de la presse (Eu) – Espace culturel Leclerc (Etalondes)

Online ticketing: www.ensemblevocaldedieppe.fr Ensemble vocal de Dieppe, dirigido por Frédéric Rouillon.

Marie Gautrot (mezzo), Sébastien Droy (tenor), Caroline Dubost (piano). Entradas en: Encre Marine (Eu) – Maison de la presse (Eu) – Espace culturel Leclerc (Etalondes)

Venta de entradas en línea: www.ensemblevocaldedieppe.fr Ensemble vocal de Dieppe, Leitung Frédéric Rouillon.

Marie Gautrot (Mezzo), Sébastien Droy (Tenor), Caroline Dubost (Klavier). Kartenverkauf: Encre Marine (Eu) – Maison de la presse (Eu) – Espace culturel Leclerc (Etalondes)

