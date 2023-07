Récital d’orgue Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu, 9 juillet 2023, Eu.

Les Grandes orgues à la Cour de France, de Louis XIV à Louis-Philippe par Didier Decrette, organiste émérite de la Chapelle Royale, organiste de l’église Saint-Pierre de Dreux.

250ème anniversaire de la naissance du Roi Louis-Philippe 1er

« Grandes-orgues à la Cour de France de Louis XIV à Louis-Philippe » par Didier DECRETTE : Organiste émérite de la Chapelle Royale – Organiste de l’église Saint-Pierre de Dreux

Avec l’année 2023, on célèbre en France le 250ème anniversaire de la naissance de son dernier roi, Louis-Philippe 1er qui avait fait du château d’Eu, sa résidence d’été. Très sensible aux arts, il avait fait restaurer les grandes-orgues de la collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent d’Eu en 1841 où il fit également installer de magnifiques vitraux de la manufacture de Sèvres.

Ce bel instrument historique recevra Didier Decrette, organiste émérite de la Chapelle Royale et organiste de l’église Saint-Pierre de Dreux pour un récital au cours duquel il fera revivre les « Grandes-orgues à la Cour de France de Louis XIV à Louis-Philippe » en interprétant des œuvres de ses brillants prédécesseurs, plus ou moins connus que furent Guillaume-Gabriel Nivers, François Couperin, Jean-François Dandrieu, Louis-Claude Daquin ou François Benoist, l’organiste de la Chapelle Royale au temps de Louis-Philippe. Le choix qu’il en a fait permettra de présenter harmonieusement les diverses formes de compositions musicales pour orgue en usage au cours de ces deux siècles de musique.

Didier Decrette est particulièrement inspiré avec les musiques baroques allemande et française dont il a perfectionné l’interprétation auprès de la célèbre organiste Marie-Claire Alain. Après un premier poste dès l’âge de 15 ans, il remportera celui d’organiste de la Chapelle Royale à l’âge de 23 ans ; il a donné de nombreux concerts en France et en Europe et s’attache à ce que chacun d’eux soit l’occasion de découvrir des œuvres ou des compositeurs moins connus. Didier Decrette fut également pendant 30 ans membre de la commission supérieure des orgues historiques au Ministère de la Culture.

Il sera donc dans son élément à la Collégiale d’Eu où une partie non négligeable de son orgue historique remonte à 1614 ; un instrument dont la composition se révèle particulièrement adaptée à l’interprétation de la musique française des 17ème et 18ème siècles qui constitue une belle part du programme de cet après-midi musical.

Participation libre.

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Place Guillaume le Conquérant

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Les Grandes orgues à la Cour de France, de Louis XIV à Louis-Philippe by Didier Decrette, organist emeritus of the Chapelle Royale, organist of Saint-Pierre de Dreux church.

250th anniversary of the birth of King Louis-Philippe 1st

« Grandes-orgues à la Cour de France de Louis XIV à Louis-Philippe » by Didier DECRETTE: Organist emeritus of the Chapelle Royale – Organist of Saint-Pierre de Dreux church

In 2023, France celebrates the 250th anniversary of the birth of its last king, Louis-Philippe 1st, who made the Château d?Eu his summer residence. A great lover of the arts, he had the great organs of the collegiate church of Notre-Dame and Saint-Laurent d?Eu restored in 1841, and had magnificent stained-glass windows by the Sèvres manufactory installed there.

Didier Decrette, organist emeritus of the Chapelle Royale and organist at Saint-Pierre de Dreux church, will welcome this fine historic instrument for a recital in which he will bring to life the « Grandes-orgues à la Cour de France de Louis XIV à Louis-Philippe », performing works by ?works by Guillaume-Gabriel Nivers, François Couperin, Jean-François Dandrieu, Louis-Claude Daquin and François Benoist, the organist of the Chapelle Royale during the reign of Louis-Philippe. The selection he has made will enable us to harmoniously present the various forms of musical composition for organ in use during these two centuries of music.

Didier Decrette is particularly inspired by German and French Baroque music, the interpretation of which he perfected with the renowned organist Marie-Claire Alain. After taking up his first post at the age of 15, he was appointed organist of the Chapelle Royale at the age of 23. He has given numerous concerts in France and Europe, each of them an opportunity to discover lesser-known works and composers. Didier Decrette also spent 30 years as a member of the French Ministry of Culture’s Commission Supérieure des Orgues Historiques.

He will therefore be in his element at the Collégiale d?Eu, where a significant part of its historic organ dates back to 1614; an instrument whose composition proves particularly well-suited to the interpretation of French music of the 17th and 18th centuries, which forms a large part of the program for this musical afternoon.

Free admission

Les Grandes orgues à la Cour de France, de Louis XIV à Louis-Philippe por Didier Decrette, organista emérito de la Chapelle Royale, organista de la iglesia de Saint-Pierre de Dreux.

250 aniversario del nacimiento del rey Luis Felipe I

« Grandes-orgues à la Cour de France de Louis XIV à Louis-Philippe » por Didier DECRETTE: Organista emérito de la Chapelle Royale – Organista de la iglesia de Saint-Pierre de Dreux

En 2023, Francia celebra el 250 aniversario del nacimiento de su último rey, Luis Felipe I, que hizo del castillo de Eu su residencia de verano. Gran amante de las artes, hizo restaurar en 1841 los grandes órganos de la colegiata de Notre-Dame y Saint-Laurent d’Eu, donde también mandó instalar magníficas vidrieras de la manufactura de Sèvres.

Didier Decrette, organista emérito de la Chapelle Royale y organista de la iglesia de Saint-Pierre de Dreux, acogerá este bello instrumento histórico para un recital en el que dará vida a los « Grandes-orgues à la Cour de France de Louis XIV à Louis-Philippe » (Grandes órganos en la Corte de Francia de Luis XIV a Luis Felipe), interpretando obras de sus brillantes predecesoresobras de sus brillantes y menos conocidos predecesores Guillaume-Gabriel Nivers, François Couperin, Jean-François Dandrieu, Louis-Claude Daquin y François Benoist, organista de la Chapelle Royale en tiempos de Luis Felipe. La elección que ha hecho nos permitirá presentar de forma armoniosa las diversas formas de composición musical para órgano que se utilizaron durante estos dos siglos de música.

Didier Decrette se inspira especialmente en la música barroca alemana y francesa, cuya interpretación perfeccionó con la célebre organista Marie-Claire Alain. Tras ocupar su primer puesto a los 15 años, llegó a ser organista de la Chapelle Royale a los 23. Ha dado numerosos conciertos en Francia y Europa, y se esfuerza en que cada uno sea la ocasión de descubrir obras y compositores menos conocidos. Didier Decrette también fue miembro de la Comisión Superior de Órganos Históricos del Ministerio de Cultura francés durante 30 años.

Por tanto, se encontrará en su elemento en la Collégiale d’Eu, donde una parte importante de su órgano histórico data de 1614; un instrumento cuya composición se adapta especialmente bien a la interpretación de la música francesa de los siglos XVII y XVIII, que constituye una gran parte del programa de esta tarde musical.

Entrada gratuita

Die großen Orgeln am französischen Hof, von Ludwig XIV. bis Ludwig Philipp von Didier Decrette, emeritierter Organist der Chapelle Royale, Organist der Kirche Saint-Pierre in Dreux.

250. Jahrestag der Geburt von König Louis-Philippe I

« Grandes-orgues à la Cour de France de Louis XIV à Louis-Philippe » von Didier DECRETTE : Organiste émérite de la Chapelle Royale – Organist der Kirche Saint-Pierre de Dreux

Im Jahr 2023 feiert Frankreich den 250. Jahrestag der Geburt seines letzten Königs, Louis-Philippe I., der das Schloss von Eu zu seiner Sommerresidenz gemacht hatte. Er war sehr kunstsinnig und ließ 1841 die Hauptorgeln der Stiftskirche Notre-Dame et Saint-Laurent d’Eu restaurieren, wo er auch wunderschöne Glasfenster aus der Manufaktur von Sèvres einbauen ließ.

In diesem schönen historischen Instrument wird Didier Decrette, emeritierter Organist der Chapelle Royale und Organist der Kirche Saint-Pierre in Dreux, ein Rezital geben, in dem er die « Großen Orgeln am französischen Hof von Ludwig XIV. bis Ludwig Philipp » wieder zum Leben erwecken wird, indem er einige der berühmtesten Orgeln der Welt interpretiertwerke seiner brillanten, mehr oder weniger bekannten Vorgänger Guillaume-Gabriel Nivers, François Couperin, Jean-François Dandrieu, Louis-Claude Daquin oder François Benoist, dem Organisten der Chapelle Royale zur Zeit von Louis-Philippe. Die von ihm getroffene Auswahl wird es ermöglichen, die verschiedenen Formen von Orgelkompositionen, die in diesen zwei Jahrhunderten der Musik verwendet wurden, harmonisch zu präsentieren.

Didier Decrette ist besonders von der deutschen und französischen Barockmusik inspiriert, deren Interpretation er bei der berühmten Organistin Marie-Claire Alain perfektioniert hat. Nachdem er bereits im Alter von 15 Jahren eine erste Stelle als Organist der Chapelle Royale angetreten hatte, wurde er im Alter von 23 Jahren Organist der Chapelle Royale. Er hat zahlreiche Konzerte in Frankreich und Europa gegeben und legt Wert darauf, dass jedes dieser Konzerte die Gelegenheit bietet, weniger bekannte Werke oder Komponisten zu entdecken. Didier Decrette war außerdem 30 Jahre lang Mitglied der Obersten Kommission für historische Orgeln des französischen Kulturministeriums.

Er wird also in der Collégiale d’Eu in seinem Element sein, wo ein nicht unerheblicher Teil der historischen Orgel aus dem Jahr 1614 stammt; ein Instrument, dessen Komposition sich besonders für die Interpretation französischer Musik des 17. und 18. Jahrhunderts eignet, die einen großen Teil des Programms dieses musikalischen Nachmittags ausmacht.

Freie Teilnahme

