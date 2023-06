Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Seine-Maritime Visite guidée : le nouveau mobilier liturgique en verre Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu, 17 septembre 2023, Eu. Visite guidée : le nouveau mobilier liturgique en verre Dimanche 17 septembre, 15h00 Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Durée 1h. A l’occasion de la consécration du nouvel autel en verre, Fleur Nabert, sculptrice, présentera le mobilier liturgique (autel et ambon) qu’elle a créé, en verre thermoformé et feuille d’or, qui rend hommage à l’architecture de l’église, à l’histoire verrière de la vallée et à une localisation entre terre et mer. Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Place Isabelle d’Orléans et Bragance, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

