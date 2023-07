Concert « Magnificat ! » Collégiale Notre-Dame Dole, 17 septembre 2023, Dole.

Concert « Magnificat ! » Dimanche 17 septembre, 17h00 Collégiale Notre-Dame Réservations en ligne. Entrée : 27 € – 22 € – 12 € – Gratuit pour les – de 12 ans.

Fondé en 2005 par Stephan MacLeod, Gli Angeli Genève fait partie de l’élite européenne des ensembles vocaux.

Pour leur première invitation au festival, ils proposeront cinq illustrations musicales du Magnificat, avec quatre compositeurs : deux précurseurs de l’âge baroque, Schütz et Buxtehude – qui a eu un certain Bach comme élève. La version du cantor de Leipzig, est devenue une œuvre mythique : inventivité folle, prouesses de contrepoint choral et une beauté qui nous subjuguent encore.

Enfin, Arvo Pärt en propose une interprétation uniquement vocale, dans un caractère baigné de tendre méditation et de tension de plus en plus ardente, dessinant une arche ascensionnelle qui fait jaillir la lumière en un murmure énigmatique.

L’ensemble Gli Angeli Genève est composé d’Aleksandra Lewandowska et Hana Blažíková, sopranos, d’Alex Potter, alto, de Thomas Hobbs, ténor, et de Stephan MacLeod, basse et direction.

Au programme :

– Heinrich Schütz, Deutsches Magnificat SWV 494 ;

– Dieterich Buxtehude, Magnificat primi toni BuxWV 203 ;

– Jean-Sébastien Bach, Cantate BWV 10, Magnificat BWV243 ;

– Arvo Pärt, Magnificat.

Avec le soutien de la Ville de Dole et du Conseil départemental du Jura.

Collégiale Notre-Dame Pl. Nationale, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

