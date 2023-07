Visitez le clocher de la collégiale Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Visitez le clocher de la collégiale Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Dole, 16 septembre 2023, Dole. Visitez le clocher de la collégiale Notre-Dame 16 et 17 septembre Collégiale Notre-Dame Sur inscription sur place au chalet près de la collégiale ou à l’adresse mail suivante : Grâce aux étudiants de BTS du lycée Charles Nodier, découvrez l’une des plus belles vues de Dole et un paysage remarquable.

Un départ est prévu toutes les 45 minutes, par groupes de 17 personnes maximum pour des raisons de sécurité. Collégiale Notre-Dame Place Nationale, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@dole.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:45:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00 © Ville de Dole – Service patrimoine Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Collégiale Notre-Dame Adresse Place Nationale, 39100 Dole Ville Dole Departement Jura Lieu Ville Collégiale Notre-Dame Dole

