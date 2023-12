Concert de Noël Collégiale Notre-Dame d’Eu Eu, 1 décembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Maîtrise de la Collégiale d’Eu

Sous la direction de Maximilien Parès

Orgue : Arthur NICOLAS-NAUCHE

Flûte : Robert POGORILIC.

2023-12-09 16:00:00

Collégiale Notre-Dame d’Eu Place Guillaume le Conquérant

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Under the direction of Maximilien Parès

Organ: Arthur NICOLAS-NAUCHE

Flute : Robert POGORILIC

Coro de la Colegiata de Eu

Dirigido por Maximilien Parès

Órgano: Arthur NICOLAS-NAUCHE

Flauta: Robert POGORILIC

Maîtrise de la Collégiale d’Eu (Meisterschaft der Stiftskirche von Eu)

Unter der Leitung von Maximilien Parès

Orgel: Arthur NICOLAS-NAUCHE

Flöte: Robert POGORILIC

