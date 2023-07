Visite de la collégiale : un voyage dans l’architecture baroque et l’art sacré Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers de Beaucaire Beaucaire, 16 septembre 2023, Beaucaire.

Visite de la collégiale : un voyage dans l’architecture baroque et l’art sacré 16 et 17 septembre Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers de Beaucaire Gratuit. Entrée libre.

Cette collégiale est un monument majestueux de style baroque, conçu par l’architecte Jean-Baptiste Franque entre 1734 et 1744. L’église présente une façade convexe impressionnante avec une stéréotomie exemplaire et est construite selon un plan en croix latine. La coupole imposante, située à la croisée du transept, s’élève à près de 30 mètres grâce à des pendentifs.

Un élément remarquable de l’église est une frise romane datant des XIIe et XIIIe siècles, intégrée dans le mur est du clocher. Elle représente la Cène et constitue le seul vestige de l’ancienne église romane. À l’intérieur, on peut également admirer un mobilier somptueux en marqueterie de marbre, comprenant le maître-autel, la chaire et les fonts baptismaux. Ces pièces ont été réalisées par l’atelier de Dominique Fossaty à Marseille.

L’ouverture de la collégiale est proposée par la Confrérie de la sainte Marie-Madeleine, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir ce joyau architectural et artistique.

