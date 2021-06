Collégiale Notre-Dame de Montréal – Montréal (89) Collégiale Notre-Dame de Montréal, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Montréal.

Collégiale Notre-Dame de Montréal – Montréal (89)

**Samedi 3 juillet (10h-00h00) – Journée « Colloque »** **_Matinée_** 1. 10h – Ouverture du Colloque 2. 10h30 – Conférence 1 : la collégiale dans son contexte historique, par Hervé Mouillebouche 3. 11h45 – Conférence 2 : le bâtiment de la Collégiale, par Arnaud Timbert 4. 13h – Déjeuner libre **_Après-midi_** 5. 14h30 – Reprise du colloque 6. 14h45 – Conférence 3 : le chapitre de Montréal, par Vincent Tabbagh 7. 16h – Conférence 4 : les stalles de la collégiale, par Welleda Müller 8. 17h15 – Table ronde : les œuvres de la Collégiale, expressions de foi pour un édifice habité. 9. 18h30 – Dédicaces des intervenants et associations 10. 18h30 – Visites commentées 11. 19h30 – Dîner libre _**Soirée spectacle**_ 12. 21h – Concert du Quatuor à vent 3+1=Quarte 13. 22h30 – Mise en lumière et animation historique 14. 23h – Spectacle Son & Lumière sur la construction de la Collégiale 15. 23h30 – Réjouissances **Dimanche 4 juillet (10h – 18h) : Journée « Festive »** _**Matinée**_ 1. 10h – Cérémonie d’inauguration de l’orgue de la Collégiale 2. 10h30 – Messe 3. 12h – Déjeuner partagé et animations dans le jardin du Prieuré Saint Bernard _**Après-midi**_ 4. 14h – Rétrospective sur les 10 ans des Parvis de Bourgogne 5. 15h – Conférence sur le Prieuré St Bernard, par Didier Sécula 6. 16h – Procession jusqu’à la Collégiale 7. 16h30 – Concert d’orgue 8. 18h – Synthèse et clôture de la manifestation

10 ans des Parvis ! Un w-e complet de découverte et de convivialité autour de la Collégiale de Montréal et du Prieuré St Bernard.

